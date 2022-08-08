Лобзик Makita JV 0600 KX

Преимущества

Пилит дерево толщиной до 90 мм, алюминий - до 20 мм, сталь - до 10 мм

Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает высокую производительность

Эргономика корпуса на высоте - можно продолжительное время работать без чувства усталости

Сзади рукоятки имеется колесико регулировки числа ходов

Железная скоба перед пилкой защищает руки оператора от травм

Двойная изоляция шнура защищает от поражения током

Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Лобзик Makita JV0600KX имеет три режима маятникового хода, которые легко переключаются в процессе работы. Нескользящие вставки на рукоятках существенно снижают энергоемкость работы, что позволяет долго работать без усталости. Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны. Данная модель поставляется с набором пилок в чемодане