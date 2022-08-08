Лобзик Makita JV 0600 KX
Арт. 77777Х14132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|2600
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Makita JV0600KX имеет три режима маятникового хода, которые легко переключаются в процессе работы. Нескользящие вставки на рукоятках существенно снижают энергоемкость работы, что позволяет долго работать без усталости. Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны. Данная модель поставляется с набором пилок в чемодане
Преимущества
- Пилит дерево толщиной до 90 мм, алюминий - до 20 мм, сталь - до 10 мм
- Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает высокую производительность
- Эргономика корпуса на высоте - можно продолжительное время работать без чувства усталости
- Сзади рукоятки имеется колесико регулировки числа ходов
- Железная скоба перед пилкой защищает руки оператора от травм
- Двойная изоляция шнура защищает от поражения током
- Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки