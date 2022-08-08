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Лобзик Makita JV 0600 KX
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Makita JV 0600 KX
    Арт. 77777Х14132
    5.0
    1
    Лобзик Makita JV 0600 KX
    Лобзик Makita JV 0600 KX
      Лобзик Makita JV 0600 KX
      Лобзик Makita JV 0600 KX

      Лобзик Makita JV 0600 KX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14132
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		2600
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Makita JV0600KX имеет три режима маятникового хода, которые легко переключаются в процессе работы. Нескользящие вставки на рукоятках существенно снижают энергоемкость работы, что позволяет долго работать без усталости. Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны. Данная модель поставляется с набором пилок в чемодане

        Преимущества

        • Пилит дерево толщиной до 90 мм, алюминий - до 20 мм, сталь - до 10 мм
        • Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Эргономика корпуса на высоте - можно продолжительное время работать без чувства усталости
        • Сзади рукоятки имеется колесико регулировки числа ходов
        • Железная скоба перед пилкой защищает руки оператора от травм
        • Двойная изоляция шнура защищает от поражения током
        • Подошва может наклоняться до 45о градусов в обе стороны
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки