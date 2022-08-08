Преимущества

Variospeed (V)-электроника для регулировки числа оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"

Защитная пластина с пластинками, защищающими от летящей стружки

Встроенная светодиодная подсветка для возможности работы в условиях недостаточной освещенности

Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента

Подключаемая функция выдувания стружки

Сравнительно малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850 предназначен для осуществления прямого и фигурного распила заготовок из различного материала. Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска. Инструмент оснащен функцией маятникового хода с 4 ступенями. Встроенная яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства