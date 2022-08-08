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Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
5.0
1
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Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
    Арт. 77777Х14144
    5.0
    1
    Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
    Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
      Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
      Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850

      Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14144
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2700
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850 предназначен для осуществления прямого и фигурного распила заготовок из различного материала. Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска. Инструмент оснащен функцией маятникового хода с 4 ступенями. Встроенная яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

        Преимущества

        • Variospeed (V)-электроника для регулировки числа оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"
        • Защитная пластина с пластинками, защищающими от летящей стружки
        • Встроенная светодиодная подсветка для возможности работы в условиях недостаточной освещенности
        • Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента
        • Подключаемая функция выдувания стружки
        • Сравнительно малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса