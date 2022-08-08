Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850
Арт. 77777Х14144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2700
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX 602298850 предназначен для осуществления прямого и фигурного распила заготовок из различного материала. Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска. Инструмент оснащен функцией маятникового хода с 4 ступенями. Встроенная яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства
Преимущества
- Variospeed (V)-электроника для регулировки числа оборотов усилием нажатия на клавишу "Пуск"
- Защитная пластина с пластинками, защищающими от летящей стружки
- Встроенная светодиодная подсветка для возможности работы в условиях недостаточной освещенности
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента
- Подключаемая функция выдувания стружки
- Сравнительно малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса