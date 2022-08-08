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Лобзик Metabo STE 140 750 вт 601401000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 140 750 вт 601401000
    Арт. 77777Х14177
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 140 750 вт 601401000

      Лобзик Metabo STE 140 750 вт 601401000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14177
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Metabo STE 140 601401000 предназначен для осуществления прямого и фигурного распила заготовок из различного материала. Модель оснащена мощным 750-ваттным двигателем, что позволяет пилить цветной металл толщиной до 35 мм, стальные листы - до 10 мм. Коробка редуктора изготовлена из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует высокую надёжность и долгий срок службы. Также стоит отметить наличие функции поддержания постоянного количества оборотов под нагрузкой и возможности быстрой замены пилки

        Преимущества

        • Регулируемая опорная пластина для наклонных резов
        • Корпус редуктора отлит из алюминиевого литья под давлением
        • Metabo “Quick“система быстрой замены оснастки с автоматическим выбросом пилки
        • Подключаемая функция выдувания стружки обеспечивает свободную видимость зоны распила
        • Полноволновая электроника: максимальное продвижение распила благодаря постоянному числу ходов даже под нагрузкой
        • Переменное число ходов, маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой обеспечивают точное распиливание материалов