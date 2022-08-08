Лобзик Metabo STE 140 750 вт 601401000

Преимущества

Регулируемая опорная пластина для наклонных резов

Корпус редуктора отлит из алюминиевого литья под давлением

Metabo “Quick“система быстрой замены оснастки с автоматическим выбросом пилки

Подключаемая функция выдувания стружки обеспечивает свободную видимость зоны распила

Полноволновая электроника: максимальное продвижение распила благодаря постоянному числу ходов даже под нагрузкой

Переменное число ходов, маятниковый ход и низкое ведение пильного полотна с пружинной опорой обеспечивают точное распиливание материалов

Лобзик Metabo STE 140 601401000 предназначен для осуществления прямого и фигурного распила заготовок из различного материала. Модель оснащена мощным 750-ваттным двигателем, что позволяет пилить цветной металл толщиной до 35 мм, стальные листы - до 10 мм. Коробка редуктора изготовлена из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует высокую надёжность и долгий срок службы. Также стоит отметить наличие функции поддержания постоянного количества оборотов под нагрузкой и возможности быстрой замены пилки