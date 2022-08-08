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Лобзик Metabo STE 140 Plus
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 140 Plus
    Арт. 77777Х14114
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 140 Plus

      Лобзик Metabo STE 140 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Metabo STE 140 PLUS 601403500 предназначена для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Мягкие накладки на рукоятке способствуют надёжному удержанию инструмента. Модель имеет функцию автоматической подсветки, что очень удобно при работе в плохоосвещённых местах. Благодаря системе Quick обеспечивается быстрая замена оснастки с автоматическим выбросом пилки

        Преимущества

        • Грибовидная рукоятка позволяет работать одной рукой
        • Высокий уровень производительности
        • Прочная опорная пластина обеспечивает точное ведение инструмента
        • Небольшой вес и компактные габариты делают работу с инструментом неутомительной
        • Можно производить распил под наклоном
        • Максимальная толщина пропила: в древесине - 140 мм, в цветном металле - 35 мм, в стальном листе - 10 мм
        • Защита от повторного включения
        • Удобный автоматический запуск: пилка движется медленно до тех пор, пока не соприкоснётся с заготовкой (затем она ускоряется до полной частоты ходов)