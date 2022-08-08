Преимущества

Грибовидная рукоятка позволяет работать одной рукой

Высокий уровень производительности

Прочная опорная пластина обеспечивает точное ведение инструмента

Небольшой вес и компактные габариты делают работу с инструментом неутомительной

Можно производить распил под наклоном

Максимальная толщина пропила: в древесине - 140 мм, в цветном металле - 35 мм, в стальном листе - 10 мм

Защита от повторного включения

Удобный автоматический запуск: пилка движется медленно до тех пор, пока не соприкоснётся с заготовкой (затем она ускоряется до полной частоты ходов)

Лобзик Metabo STE 140 PLUS 601403500 предназначена для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Мягкие накладки на рукоятке способствуют надёжному удержанию инструмента. Модель имеет функцию автоматической подсветки, что очень удобно при работе в плохоосвещённых местах. Благодаря системе Quick обеспечивается быстрая замена оснастки с автоматическим выбросом пилки