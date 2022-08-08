Лобзик Metabo STE 140 Plus
Арт. 77777Х14114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Metabo STE 140 PLUS 601403500 предназначена для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Мягкие накладки на рукоятке способствуют надёжному удержанию инструмента. Модель имеет функцию автоматической подсветки, что очень удобно при работе в плохоосвещённых местах. Благодаря системе Quick обеспечивается быстрая замена оснастки с автоматическим выбросом пилки
Преимущества
- Грибовидная рукоятка позволяет работать одной рукой
- Высокий уровень производительности
- Прочная опорная пластина обеспечивает точное ведение инструмента
- Небольшой вес и компактные габариты делают работу с инструментом неутомительной
- Можно производить распил под наклоном
- Максимальная толщина пропила: в древесине - 140 мм, в цветном металле - 35 мм, в стальном листе - 10 мм
- Защита от повторного включения
- Удобный автоматический запуск: пилка движется медленно до тех пор, пока не соприкоснётся с заготовкой (затем она ускоряется до полной частоты ходов)