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Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
5.0
1
27 590 ₽
27 599 ₽
Сетевые лобзики
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Арт. 77777Х14119
    5.0
    1
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
    Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus

      Электролобзик Metabo STEB 140 Plus

      • -9 ₽
      27 590 ₽
      27 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14119
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -9 ₽
      27 590 ₽
      27 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электролобзик Metabo STEB 140 Plus позволяет выполнять прямой и фигурный распил заготовок из различного материала. Модель оснащена мощным 750-ваттным двигателем, что позволяет пилить цветной металл толщиной до 35 мм, стальные листы - до 10 мм. Специальная сенсорная система активации подсветки рабочей зоны включается автоматически при перемещении инструмента, что обеспечивает отличную видимость участка распиловки еще до начала работы. VTC-электроника подразумевает наличие электронной регулировки оборотов, удобной пусковой автоматики и поддержания количества оборотов под нагрузкой.

        Преимущества

        • Четыре ступени маятникового хода
        • Прецизионная обработка заготовок
        • Электронная регулировка оборотов
        • Два светодиода с уникальной сенсорной системой активизации: включение автоматически при его перемещении
        • Корпус редуктора отлит из алюминиевого литья под давлением
        • Metabo “Quick“система быстрой замены оснастки с автоматическим выбросом пилки
        • Безынструментальная регулировка положения опорной плиты
        • Защита от повторного включения препятствует внезапному пуску инструмента после восстановления напряжения в электросети
        • Поддержания количества оборотов под нагрузкой
        • Пусковая автоматика: пилка движется медленно и ускоряется до полной частоты ходов после соприкосновения с заготовкой
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса