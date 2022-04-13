Электролобзик Metabo STEB 140 Plus
Арт. 77777Х14119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Да
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- Электролобзик Metabo STEB 140 Plus позволяет выполнять прямой и фигурный распил заготовок из различного материала. Модель оснащена мощным 750-ваттным двигателем, что позволяет пилить цветной металл толщиной до 35 мм, стальные листы - до 10 мм. Специальная сенсорная система активации подсветки рабочей зоны включается автоматически при перемещении инструмента, что обеспечивает отличную видимость участка распиловки еще до начала работы. VTC-электроника подразумевает наличие электронной регулировки оборотов, удобной пусковой автоматики и поддержания количества оборотов под нагрузкой.
Преимущества
- Четыре ступени маятникового хода
- Прецизионная обработка заготовок
- Электронная регулировка оборотов
- Два светодиода с уникальной сенсорной системой активизации: включение автоматически при его перемещении
- Корпус редуктора отлит из алюминиевого литья под давлением
- Metabo “Quick“система быстрой замены оснастки с автоматическим выбросом пилки
- Безынструментальная регулировка положения опорной плиты
- Защита от повторного включения препятствует внезапному пуску инструмента после восстановления напряжения в электросети
- Поддержания количества оборотов под нагрузкой
- Пусковая автоматика: пилка движется медленно и ускоряется до полной частоты ходов после соприкосновения с заготовкой
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса