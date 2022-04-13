Преимущества

Четыре ступени маятникового хода

Прецизионная обработка заготовок

Электронная регулировка оборотов

Два светодиода с уникальной сенсорной системой активизации: включение автоматически при его перемещении

Корпус редуктора отлит из алюминиевого литья под давлением

Metabo “Quick“система быстрой замены оснастки с автоматическим выбросом пилки

Безынструментальная регулировка положения опорной плиты

Защита от повторного включения препятствует внезапному пуску инструмента после восстановления напряжения в электросети

Поддержания количества оборотов под нагрузкой

Пусковая автоматика: пилка движется медленно и ускоряется до полной частоты ходов после соприкосновения с заготовкой

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Электролобзик Metabo STEB 140 Plus позволяет выполнять прямой и фигурный распил заготовок из различного материала. Модель оснащена мощным 750-ваттным двигателем, что позволяет пилить цветной металл толщиной до 35 мм, стальные листы - до 10 мм. Специальная сенсорная система активации подсветки рабочей зоны включается автоматически при перемещении инструмента, что обеспечивает отличную видимость участка распиловки еще до начала работы. VTC-электроника подразумевает наличие электронной регулировки оборотов, удобной пусковой автоматики и поддержания количества оборотов под нагрузкой.