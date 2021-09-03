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Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
4.8
4
11 179 ₽
11 899 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
    Арт. X14150
    4.8
    4
    Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
    Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
      Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
      Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500

      Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500

      • -720 ₽
      11 179 ₽
      11 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X14150
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3300
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -720 ₽
      11 179 ₽
      11 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500 предназначен для профессионального использования. Функция Quick позволяет быстро заменить пилки без дополнительного инструмента. 4-х ступенчатный маятниковый ход позволяет делать пропилы без сколов. Надежная конструкция редуктора и двигателя продлевают срок службы лобзика.

        Преимущества

        • Надежная конструкция редуктора и двигателя
        • Наличие системы "Quick" - для быстрой замены пилок
        • Быстрая фиксация направляющей панели для наклонного распила
        • Эргономичный дизайн
        • Функция сдува опилок
        • Регулировочное колесо для установки числа ходов
        • 4-х ступенчатый регулируемый маятниковый ход
        • Толщина пропила (цветные металлы) 20 мм
        • Толщина пропила (сталь) 6 мм