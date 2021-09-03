Преимущества

Надежная конструкция редуктора и двигателя

Наличие системы "Quick" - для быстрой замены пилок

Быстрая фиксация направляющей панели для наклонного распила

Эргономичный дизайн

Функция сдува опилок

Регулировочное колесо для установки числа ходов

4-х ступенчатый регулируемый маятниковый ход

Толщина пропила (цветные металлы) 20 мм

Толщина пропила (сталь) 6 мм

Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500 предназначен для профессионального использования. Функция Quick позволяет быстро заменить пилки без дополнительного инструмента. 4-х ступенчатный маятниковый ход позволяет делать пропилы без сколов. Надежная конструкция редуктора и двигателя продлевают срок службы лобзика.