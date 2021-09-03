Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500
Арт. X14150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3300
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Наличие подсветки
|Нет
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- -1 310 ₽
- Электрический лобзик Metabo STEB 70 601040500 предназначен для профессионального использования. Функция Quick позволяет быстро заменить пилки без дополнительного инструмента. 4-х ступенчатный маятниковый ход позволяет делать пропилы без сколов. Надежная конструкция редуктора и двигателя продлевают срок службы лобзика.
Преимущества
- Надежная конструкция редуктора и двигателя
- Наличие системы "Quick" - для быстрой замены пилок
- Быстрая фиксация направляющей панели для наклонного распила
- Эргономичный дизайн
- Функция сдува опилок
- Регулировочное колесо для установки числа ходов
- 4-х ступенчатый регулируемый маятниковый ход
- Толщина пропила (цветные металлы) 20 мм
- Толщина пропила (сталь) 6 мм