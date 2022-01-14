Преимущества

Отделение для хранения шестигранных ключей

Устройство обдува - для лучшего просмотра области резания

Низко расположенный опорный ролик повышает точность реза

Быстрая регулировка опорной панели - для пиления под углом

Variospeed - электронная система, обеспечивающая переменное число ходов

Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick - профессиональный инструмент мощностью 590 Вт для продолжительных работ с большими нагрузками. Используется для точного продольного и фигурного распиливания деревянных и металлических изделий. Подошва инструмента регулируется для реза под различными углами.