Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
Арт. Х14151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3300
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick - профессиональный инструмент мощностью 590 Вт для продолжительных работ с большими нагрузками. Используется для точного продольного и фигурного распиливания деревянных и металлических изделий. Подошва инструмента регулируется для реза под различными углами.
Преимущества
- Отделение для хранения шестигранных ключей
- Устройство обдува - для лучшего просмотра области резания
- Низко расположенный опорный ролик повышает точность реза
- Быстрая регулировка опорной панели - для пиления под углом
- Variospeed - электронная система, обеспечивающая переменное число ходов