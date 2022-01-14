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Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Арт. Х14151
    5.0
    2
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
    Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick
      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick

      Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3300
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Metabo STEB 80 Quick - профессиональный инструмент мощностью 590 Вт для продолжительных работ с большими нагрузками. Используется для точного продольного и фигурного распиливания деревянных и металлических изделий. Подошва инструмента регулируется для реза под различными углами.

        Преимущества

        • Отделение для хранения шестигранных ключей
        • Устройство обдува - для лучшего просмотра области резания
        • Низко расположенный опорный ролик повышает точность реза
        • Быстрая регулировка опорной панели - для пиления под углом
        • Variospeed - электронная система, обеспечивающая переменное число ходов