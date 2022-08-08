Преимущества

Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы лобзиком PATRIOT LS501 THE ONE 190301707

Прорезиненный кабель устойчив к морозам

Регулировка угла наклона

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей

Электрической лобзик Patriot LS 501 The One справляется с резкой древесины толщиной до 55 мм - этого вполне достаточно для домашних условий. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. Рукоятка имеет резиновую накладку ExtraGrip, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке. К инструменту можно подсоединить пылесос, что позволяет избавиться от основного количества пыли.