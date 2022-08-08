Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
Арт. О00000016797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрической лобзик Patriot LS 501 The One справляется с резкой древесины толщиной до 55 мм - этого вполне достаточно для домашних условий. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. Рукоятка имеет резиновую накладку ExtraGrip, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке. К инструменту можно подсоединить пылесос, что позволяет избавиться от основного количества пыли.
Преимущества
- Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы лобзиком PATRIOT LS501 THE ONE 190301707
- Прорезиненный кабель устойчив к морозам
- Регулировка угла наклона
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей