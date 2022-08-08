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Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
5.0
1
1 690 ₽
Сетевые лобзики
    Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
    Арт. О00000016797
    5.0
    1
    Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
    Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
    Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
    Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
      Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
      Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
      Электрической лобзик Patriot LS 501 The One
      Электрической лобзик Patriot LS 501 The One

      Электрической лобзик Patriot LS 501 The One

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрической лобзик Patriot LS 501 The One справляется с резкой древесины толщиной до 55 мм - этого вполне достаточно для домашних условий. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. Рукоятка имеет резиновую накладку ExtraGrip, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке. К инструменту можно подсоединить пылесос, что позволяет избавиться от основного количества пыли.

        Преимущества

        • Рукоятка с покрытием ExtraGrip - для комфортной работы лобзиком PATRIOT LS501 THE ONE 190301707
        • Прорезиненный кабель устойчив к морозам
        • Регулировка угла наклона
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей