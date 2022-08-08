Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает высокую производительность

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя

Лобзик PRORAB 4202 предназначен для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. Эргономичная форма корпуса позволяет продолжительное время работать без чувства усталости. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Маятниковый ход имеет три рабочих ступени. Для обеспечения чистоты рабочего места к инструменту можно подключить пылесос