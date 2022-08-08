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Лобзик Prorab 4202
4.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4202
    Арт. Х14133
    4.0
    1
    Лобзик Prorab 4202

      Лобзик Prorab 4202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14133
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4202 предназначен для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. Эргономичная форма корпуса позволяет продолжительное время работать без чувства усталости. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Маятниковый ход имеет три рабочих ступени. Для обеспечения чистоты рабочего места к инструменту можно подключить пылесос

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя