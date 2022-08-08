Лобзик Prorab 4202
Арт. Х14133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4202 предназначен для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. Эргономичная форма корпуса позволяет продолжительное время работать без чувства усталости. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Маятниковый ход имеет три рабочих ступени. Для обеспечения чистоты рабочего места к инструменту можно подключить пылесос
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает высокую производительность
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя