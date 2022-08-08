Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 510 Вт обеспечивает высокую производительность

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя

Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность

Лобзик PRORAB 4212 - это профессиональный инструмент с тремя ступенями маятникового хода. Он используется для прямого и фигурного реза различных материалов. Колесико регулировки хода позволяет быстро и точно настроить инструмент под конкретные рабочие нужды. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Для обеспечения чистоты рабочего места имеется патрубок для подключения пылесоса