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Лобзик Prorab 4212
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4212
    Арт. 77777Х1478
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4212
    Лобзик Prorab 4212
    Лобзик Prorab 4212
    Лобзик Prorab 4212
    Лобзик Prorab 4212
      Лобзик Prorab 4212
      Лобзик Prorab 4212
      Лобзик Prorab 4212
      Лобзик Prorab 4212
      Лобзик Prorab 4212

      Лобзик Prorab 4212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1478
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4212 - это профессиональный инструмент с тремя ступенями маятникового хода. Он используется для прямого и фигурного реза различных материалов. Колесико регулировки хода позволяет быстро и точно настроить инструмент под конкретные рабочие нужды. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Для обеспечения чистоты рабочего места имеется патрубок для подключения пылесоса

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 510 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
        • Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность