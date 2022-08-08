Лобзик Prorab 4212
Арт. 77777Х1478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4212 - это профессиональный инструмент с тремя ступенями маятникового хода. Он используется для прямого и фигурного реза различных материалов. Колесико регулировки хода позволяет быстро и точно настроить инструмент под конкретные рабочие нужды. Специальный экран защищает оператора от вылетающей стружки. Для обеспечения чистоты рабочего места имеется патрубок для подключения пылесоса
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 510 Вт обеспечивает высокую производительность
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
- Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность