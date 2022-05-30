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Электрический лобзик Stanley SJ45
5.0
3
3 490 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Stanley SJ45
    Арт. Ю00000021988
    5.0
    3
    Электрический лобзик Stanley SJ45
    Электрический лобзик Stanley SJ45
      Электрический лобзик Stanley SJ45
      Электрический лобзик Stanley SJ45

      Электрический лобзик Stanley SJ45

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021988
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Stanley SJ45 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Регулируемый угол наклона 0-45° позволяет выполнять косые резы, что увеличивает функциональность инструмента. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.Ударопрочный пластиковый корпус защищает прибор при транспортировке и повышает износостойкость.

        Преимущества

        • Регулировка скорости - для разных материалов
        • Смена угла наклона - для конкретных задач
        • Бесключевая замена оснастки Лобзик Stanley SJ45 - для экономии времени
        • Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций
        • Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли
        • Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента