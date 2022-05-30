Электрический лобзик Stanley SJ45
Арт. Ю00000021988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Stanley SJ45 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Регулируемый угол наклона 0-45° позволяет выполнять косые резы, что увеличивает функциональность инструмента. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.Ударопрочный пластиковый корпус защищает прибор при транспортировке и повышает износостойкость.
Преимущества
- Регулировка скорости - для разных материалов
- Смена угла наклона - для конкретных задач
- Бесключевая замена оснастки Лобзик Stanley SJ45 - для экономии времени
- Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций
- Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли
- Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента