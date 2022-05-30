Преимущества

Регулировка скорости - для разных материалов

Смена угла наклона - для конкретных задач

Бесключевая замена оснастки Лобзик Stanley SJ45 - для экономии времени

Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций

Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли

Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента

Электрический лобзик Stanley SJ45 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Регулируемый угол наклона 0-45° позволяет выполнять косые резы, что увеличивает функциональность инструмента. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.Ударопрочный пластиковый корпус защищает прибор при транспортировке и повышает износостойкость.