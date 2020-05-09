Преимущества

Регулировка скорости - для разных материалов

Маятниковый ход - для качественного пропила

Бесключевая замена оснастки - для экономии времени

Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций

Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли

Защитный экран Stanley SJ60 - для безопасности оператора

Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента

Электрический лобзик Stanley SJ60 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Трехступенчатый маятниковый ход позволяет регулировать скорость пиления и качество пропила для подстраивания под разные материалы. Защитный откидной экран обеспечивает безопасность оператора во время работы. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.