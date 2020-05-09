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Электрический лобзик Stanley SJ60
4.0
1
3 466 ₽
4 150 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Stanley SJ60
    Арт. Ю00000021987
    4.0
    1
    Электрический лобзик Stanley SJ60
    Электрический лобзик Stanley SJ60
    Электрический лобзик Stanley SJ60
    Электрический лобзик Stanley SJ60
      Электрический лобзик Stanley SJ60
      Электрический лобзик Stanley SJ60
      Электрический лобзик Stanley SJ60
      Электрический лобзик Stanley SJ60

      Электрический лобзик Stanley SJ60

      • -684 ₽
      3 466 ₽
      4 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021987
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -684 ₽
      3 466 ₽
      4 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Stanley SJ60 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Трехступенчатый маятниковый ход позволяет регулировать скорость пиления и качество пропила для подстраивания под разные материалы. Защитный откидной экран обеспечивает безопасность оператора во время работы. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.

        Преимущества

        • Регулировка скорости - для разных материалов
        • Маятниковый ход - для качественного пропила
        • Бесключевая замена оснастки - для экономии времени
        • Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций
        • Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли
        • Защитный экран Stanley SJ60 - для безопасности оператора
        • Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента