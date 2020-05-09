Электрический лобзик Stanley SJ60
Арт. Ю00000021987
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Число ходов, ход/мин
|3000
|
Наличие подсветки
|Нет
С этим товаром смотрят
- Электрический лобзик Stanley SJ60 имеет электронную регулировку с несколькими установками скорости для для разных задач. Трехступенчатый маятниковый ход позволяет регулировать скорость пиления и качество пропила для подстраивания под разные материалы. Защитный откидной экран обеспечивает безопасность оператора во время работы. Система сдува опилок очищает рабочую поверхность от пыли и мусора для контроля производимых действий.
Преимущества
- Регулировка скорости - для разных материалов
- Маятниковый ход - для качественного пропила
- Бесключевая замена оснастки - для экономии времени
- Кнопка блокировки включателя - для выполнения повторяемых операций
- Система сдува опилок - для очищения поверхности и воздуха от пыли
- Защитный экран Stanley SJ60 - для безопасности оператора
- Ударопрочный пластик повышает срок службы инструмента