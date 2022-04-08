Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01 с рукоятью из цельного дерева будет прекрасным дополнением к набору инструментов каждого. Это прибор профессионального класса, который справляется с раскройкой листов из гипсокартона, фанеры, дерева. Подойдет и для вырезания фигур из материала на основе древесины. Небольшой размер, вес менее трехсот грамм и комфортная рукоятка помогут справиться с распилом заготовок любого размера. STAYER Master 1530-25_z01 изготовлен из прочной нержавеющей стали, которая будет беспрепятственно служить годами. Лобзик имеет шесть дополнительных полотен в комплекте, которые с легкостью можно заменить при изнашивании предыдущего.

Преимущества Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01:

Удобно сидит в руке;

Легкий и простой в эксплуатации;

Прочный и надежный;

Имеет 6 запасных полотен в комплекте.

Комплектация: