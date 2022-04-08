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Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
5.0
2
Найти аналог
Лобзики
    Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
    Арт. 77777Х14167
    5.0
    2
    Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
    Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
      Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
      Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01

      Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х14167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина лезвия, мм
      		130
      Материал рамы
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01 с рукоятью из цельного дерева будет прекрасным дополнением к набору инструментов каждого. Это прибор профессионального класса, который справляется с раскройкой листов из гипсокартона, фанеры, дерева. Подойдет и для вырезания фигур из материала на основе древесины. Небольшой размер, вес менее трехсот грамм и комфортная рукоятка помогут справиться с распилом заготовок любого размера. STAYER Master 1530-25_z01 изготовлен из прочной нержавеющей стали, которая будет беспрепятственно служить годами. Лобзик имеет шесть дополнительных полотен в комплекте, которые с легкостью можно заменить при изнашивании предыдущего.

        Преимущества Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01:

        • Удобно сидит в руке;
        • Легкий и простой в эксплуатации;
        • Прочный и надежный;
        • Имеет 6 запасных полотен в комплекте.

        Комплектация:

        • Лобзик;
        • Полотна (6 шт.);
        • Упаковка.