Ручной лобзик Stayer Master 1530-25_z01
Арт. 77777Х14167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина лезвия, мм
|130
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Материал рамы
|металл
Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01 с рукоятью из цельного дерева будет прекрасным дополнением к набору инструментов каждого. Это прибор профессионального класса, который справляется с раскройкой листов из гипсокартона, фанеры, дерева. Подойдет и для вырезания фигур из материала на основе древесины. Небольшой размер, вес менее трехсот грамм и комфортная рукоятка помогут справиться с распилом заготовок любого размера. STAYER Master 1530-25_z01 изготовлен из прочной нержавеющей стали, которая будет беспрепятственно служить годами. Лобзик имеет шесть дополнительных полотен в комплекте, которые с легкостью можно заменить при изнашивании предыдущего.
Преимущества Ручной лобзик STAYER Master 1530-25_z01:
- Удобно сидит в руке;
- Легкий и простой в эксплуатации;
- Прочный и надежный;
- Имеет 6 запасных полотен в комплекте.
Комплектация:
- Лобзик;
- Полотна (6 шт.);
- Упаковка.