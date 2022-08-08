Лобзик Sturm JS 4061S

Преимущества

Долговечность

Кнопка постоянной работы

Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов

Встроенный патрубок для пылесоса

Привлекательная комплектация

Эргономичный дизайн

Воздушное охлаждение

Лобзик Sturm JS4061S (кейс с инструментом) - инструмент большой мощности. Предназначен для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в дереве и других строительных материалах. Четырехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна - этим достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы