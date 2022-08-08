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Лобзик Sturm JS 4061S
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Sturm JS 4061S
    Арт. Х1454
    5.0
    1
    Лобзик Sturm JS 4061S
    Лобзик Sturm JS 4061S
    Лобзик Sturm JS 4061S
      Лобзик Sturm JS 4061S
      Лобзик Sturm JS 4061S
      Лобзик Sturm JS 4061S

      Лобзик Sturm JS 4061S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1454
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Sturm JS4061S (кейс с инструментом)  - инструмент большой мощности. Предназначен для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в дереве  и  других строительных материалах. Четырехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна - этим достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы

        Преимущества

        • Долговечность
        • Кнопка постоянной работы
        • Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов
        • Встроенный патрубок для пылесоса
        • Привлекательная комплектация
        • Эргономичный дизайн
        • Воздушное охлаждение