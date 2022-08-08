Лобзик Sturm JS 4061S
Арт. Х1454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Sturm JS4061S (кейс с инструментом) - инструмент большой мощности. Предназначен для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в дереве и других строительных материалах. Четырехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна - этим достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы
Преимущества
- Долговечность
- Кнопка постоянной работы
- Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов
- Встроенный патрубок для пылесоса
- Привлекательная комплектация
- Эргономичный дизайн
- Воздушное охлаждение