Лобзик Sturm JS 4171 P
Арт. Х14161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Sturm JS4171P предназначен для бытового применения. Большая мощность способствует высокой производительности. Регулировка маятникового движения позволяет выбрать оптимальный режим скорость-качество распила
Преимущества
- Долговечность работы
- Эргономичный дизайн
- Кнопка регулировки оборотов
- Кнопка постоянной работы