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Лобзик Sturm JS 4171 P
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Sturm JS 4171 P
    Арт. Х14161
    5.0
    1
    Лобзик Sturm JS 4171 P
    Лобзик Sturm JS 4171 P
    Лобзик Sturm JS 4171 P
    Лобзик Sturm JS 4171 P
    Лобзик Sturm JS 4171 P
      Лобзик Sturm JS 4171 P
      Лобзик Sturm JS 4171 P
      Лобзик Sturm JS 4171 P
      Лобзик Sturm JS 4171 P
      Лобзик Sturm JS 4171 P

      Лобзик Sturm JS 4171 P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х14161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Sturm JS4171P предназначен для бытового применения. Большая мощность способствует высокой производительности. Регулировка маятникового движения позволяет выбрать оптимальный режим скорость-качество распила

        Преимущества

        • Долговечность работы
        • Эргономичный дизайн
        • Кнопка регулировки оборотов
        • Кнопка постоянной работы