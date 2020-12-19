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Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
4.0
1
13 769 ₽
14 000 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Арт. X13143460
4.0
1
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
  • Персональная скидка
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА

Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА

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  • -231 ₽
13 769 ₽
14 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. X13143460
4.0
1

Характеристики

Производитель
Jet
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Габариты, мм
620x340x330
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -231 ₽
13 769 ₽
14 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Jet JSS-16A –  станок для выпиливания сложных радиусов в не слишком крупных заготовках из древесины, ДСП, ДВП, фанеры или пластмассы. Предусмотрена электронная система плавной регулировки частоты ходов, которая позволяет точно подбирать скорость. Это важно как с точки зрения соблюдения теплового режима резания, так и с точки зрения борьбы с вибрациями. Для распиловки под углом к поверхности предусмотрен механизм наклона рабочего стола, оборудованный транспортирной шкалой и стопором с лицевой стороны. Для удаления опилок с линии реза есть регулируемый патрубок для сдува опилок и 35-миллиметровый штуцер подключения к системе пылеотсоса. 

    Преимущества

    • Плавная регулировка частоты ходов пилки
    • Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
    • Универсальное крепление пильного полотна
    • Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)
    • Регулируемый патрубок для сдува опилок
    • Регулировка наклона пильного стола
    • Регулируемый прижим заготовки
    • Рабочий стол из алюминиевого литья
    • Увеличенная частота ходов пилки от 550 - 1600 ходов в минуту