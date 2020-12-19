Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА

Jet JSS-16A – станок для выпиливания сложных радиусов в не слишком крупных заготовках из древесины, ДСП, ДВП, фанеры или пластмассы. Предусмотрена электронная система плавной регулировки частоты ходов, которая позволяет точно подбирать скорость. Это важно как с точки зрения соблюдения теплового режима резания, так и с точки зрения борьбы с вибрациями. Для распиловки под углом к поверхности предусмотрен механизм наклона рабочего стола, оборудованный транспортирной шкалой и стопором с лицевой стороны. Для удаления опилок с линии реза есть регулируемый патрубок для сдува опилок и 35-миллиметровый штуцер подключения к системе пылеотсоса.

Преимущества

