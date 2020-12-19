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Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Арт. X13143460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|620x340x330
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Частота, Гц
|50
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- Jet JSS-16A – станок для выпиливания сложных радиусов в не слишком крупных заготовках из древесины, ДСП, ДВП, фанеры или пластмассы. Предусмотрена электронная система плавной регулировки частоты ходов, которая позволяет точно подбирать скорость. Это важно как с точки зрения соблюдения теплового режима резания, так и с точки зрения борьбы с вибрациями. Для распиловки под углом к поверхности предусмотрен механизм наклона рабочего стола, оборудованный транспортирной шкалой и стопором с лицевой стороны. Для удаления опилок с линии реза есть регулируемый патрубок для сдува опилок и 35-миллиметровый штуцер подключения к системе пылеотсоса.
Преимущества
- Плавная регулировка частоты ходов пилки
- Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Универсальное крепление пильного полотна
- Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)
- Регулируемый патрубок для сдува опилок
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулируемый прижим заготовки
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Увеличенная частота ходов пилки от 550 - 1600 ходов в минуту