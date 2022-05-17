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Лодочный мотор Patriot BM 106
5.0
2
Найти аналог
Лодочные моторы
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Арт. X190423101
    5.0
    2
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
    Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106
      Лодочный мотор Patriot BM 106

      Лодочный мотор Patriot BM 106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190423101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Аварийный выключатель
      		Нет
      Сцепление центробежного типа
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лодочный мотор PATRIOT BM 106 720100106 оснащен мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Подходит для лодок до 3 метров и 1000 кг. Отличается улучшенной гидродинамикой, что гарантирует минимальный уровень сопротивления мотора в процессе движения. Быстро крепится к транцу лодки. Управление осуществляется одной рукой. Румпель позволяет изменять направление движения лодки. Предусмотрена плавная регулировка оборотов.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Регулировка оборотов
        • Улучшенная конструкция и улучшенная гидродинамика подводной части
        • Возможность регулировать положение модели по высоте и углу
        • Кнопка включения зажигания на рукоятке
        • Многофункциональная рукоятка
        • Простота применения
        • Скорость - 15 км/ч с нагрузкой 4 человека
        • Эффективность в работе