Лодочный мотор Patriot BM 106
Арт. X190423101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Аварийный выключатель
|Нет
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Сцепление центробежного типа
|Да
- Лодочный мотор PATRIOT BM 106 720100106 оснащен мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Подходит для лодок до 3 метров и 1000 кг. Отличается улучшенной гидродинамикой, что гарантирует минимальный уровень сопротивления мотора в процессе движения. Быстро крепится к транцу лодки. Управление осуществляется одной рукой. Румпель позволяет изменять направление движения лодки. Предусмотрена плавная регулировка оборотов.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Регулировка оборотов
- Улучшенная конструкция и улучшенная гидродинамика подводной части
- Возможность регулировать положение модели по высоте и углу
- Кнопка включения зажигания на рукоятке
- Многофункциональная рукоятка
- Простота применения
- Скорость - 15 км/ч с нагрузкой 4 человека
- Эффективность в работе