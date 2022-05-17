Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

Регулировка оборотов

Улучшенная конструкция и улучшенная гидродинамика подводной части

Возможность регулировать положение модели по высоте и углу

Кнопка включения зажигания на рукоятке

Многофункциональная рукоятка

Простота применения

Скорость - 15 км/ч с нагрузкой 4 человека

Эффективность в работе

Лодочный мотор PATRIOT BM 106 720100106 оснащен мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Подходит для лодок до 3 метров и 1000 кг. Отличается улучшенной гидродинамикой, что гарантирует минимальный уровень сопротивления мотора в процессе движения. Быстро крепится к транцу лодки. Управление осуществляется одной рукой. Румпель позволяет изменять направление движения лодки. Предусмотрена плавная регулировка оборотов.