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Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
5.0
2
400 ₽
Лом-гвоздодер
    Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
    Арт. X1319190836
    5.0
    2
    Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
    Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
      Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
      Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м

      Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190836
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		круглый
      Длина, мм
      		500
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м применяется для извлечения гвоздей и проведения различных демонтажных работ. Изготовлен из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.