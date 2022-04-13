Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м применяется для извлечения гвоздей и проведения различных демонтажных работ. Изготовлен из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.