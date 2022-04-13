Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
Арт. X1319190836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|круглый
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Длина, мм
|500
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- Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м применяется для извлечения гвоздей и проведения различных демонтажных работ. Изготовлен из инструментальной стали с антикоррозийным покрытием. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.