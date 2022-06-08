Гвоздодер Сибртех 25241, 450x22x12 мм
Арт. Ю00000019601
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|лом-гвоздодер
|
Форма
|овальный
С этим товаром смотрят
- Применяется в строительстве,при монтажных и демонтажных работах.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной среднеуглеродистой стали 45
- Твердость рабочих поверхностей 42-44 HRC
- Прямоугольно-овальный профиль инструмента усиливает его на момент излома
- Защитное антикоррозийное покрытие по всему корпусу