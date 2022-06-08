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Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
5.0
2
810 ₽
Лом-гвоздодер
    Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
    Арт. Ю00000019602
    5.0
    2
    Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
    Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
    Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
      Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
      Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
      Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм

      Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019602
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		овальный
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм применяется в строительстве,при монтажных и демонтажных работах.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной среднеуглеродистой стали 45
        • Твердость рабочих поверхностей 42-44 HRc
        • Прямоугольно-овальный профиль инструмента усиливает его на момент излома
        • Защитное антикоррозийное покрытие по всему корпусу