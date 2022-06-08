Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
Арт. Ю00000019602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|овальный
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- Гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм применяется в строительстве,при монтажных и демонтажных работах.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной среднеуглеродистой стали 45
- Твердость рабочих поверхностей 42-44 HRc
- Прямоугольно-овальный профиль инструмента усиливает его на момент излома
- Защитное антикоррозийное покрытие по всему корпусу