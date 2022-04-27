Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.

Описание товара:

Лопасти STEM Techno ЛОП045 используются совместно с затирочной машиной STEM SPT 362. С помощью данной оснастки выполняют финишную обработку бетонных поверхностей и других строительных материалов. Перед финишной обработкой необходимо устранить все мелкие дефекты поверхности.

Преимущества и особенности

Лопасти отличаются высокой производительностью, позволяют обрабатывать большие участки за короткое время. Замена оснастки не займет много сил и времени.

В комплекте 4 лопасти размером 203х356 мм и толщиной 2 мм.

Комплектация: