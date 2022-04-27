Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
Арт. X129227035201
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|203x356x2
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Количество, шт
|4
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Цвет
|серый
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Толщина, мм
|2
Описание товара:
Лопасти STEM Techno ЛОП045 используются совместно с затирочной машиной STEM SPT 362. С помощью данной оснастки выполняют финишную обработку бетонных поверхностей и других строительных материалов. Перед финишной обработкой необходимо устранить все мелкие дефекты поверхности.
Преимущества и особенности
- Лопасти отличаются высокой производительностью, позволяют обрабатывать большие участки за короткое время. Замена оснастки не займет много сил и времени.
- В комплекте 4 лопасти размером 203х356 мм и толщиной 2 мм.
Комплектация:
- Лопасти STEM Techno ЛОП045 – 4 шт.