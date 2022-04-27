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Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
    Арт. X129227035201
    5.0
    2
    Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
    Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
      Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.
      Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.

      Лопасти для затирочной машины Stem SPT 362 ЛОП045, 4 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X129227035201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Габариты, мм
      		203x356x2
      Количество, шт
      		4
      Цвет
      		серый
      Толщина, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Лопасти STEM Techno ЛОП045 используются совместно с затирочной машиной STEM SPT 362. С помощью данной оснастки выполняют финишную обработку бетонных поверхностей и других строительных материалов. Перед финишной обработкой необходимо устранить все мелкие дефекты поверхности.

        Преимущества и особенности

        • Лопасти отличаются высокой производительностью, позволяют обрабатывать большие участки за короткое время. Замена оснастки не займет много сил и времени.
        • В комплекте 4 лопасти размером 203х356 мм и толщиной 2 мм.

        Комплектация:

        • Лопасти STEM Techno ЛОП045 – 4 шт.