Лопата для уборки снега BRIGADIER 87038
Арт. X190396142127
Характеристики
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Производитель
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
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Ширина ковша, мм
|475
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Макс. длина, мм
|1395
Описание:Рабочая часть лопаты для снега выполнена из ударопрочного пластика - поликарбоната. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью и прочностью. Черенок изготовлен из алюминия, что придает ему прочность и легкость.
Преимущества:
- Лопата для уборки снега Brigadier 87038 выполнена из ударопрочного поликарбоната.
- Инструмент держит форму в температурном диапазоне от - 60 до + 140 градусов и устойчив к воздействию солнечного света.
- Удобная D-образная рукоятка обеспечивает эффективную работу с минимум усилий.
Комплектация:
- Лопата.
- Упаковка.