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Лопата для уборки снега BRIGADIER 87038
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата для уборки снега BRIGADIER 87038
    Арт. X190396142127
    Лопата для уборки снега BRIGADIER 87038

      Лопата для уборки снега BRIGADIER 87038

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142127

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Ширина ковша, мм
      		475
      Макс. длина, мм
      		1395
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Рабочая часть лопаты для снега выполнена из ударопрочного пластика - поликарбоната. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью и прочностью. Черенок изготовлен из алюминия, что придает ему прочность и легкость.

        Преимущества:

        • Лопата для уборки снега Brigadier 87038 выполнена из ударопрочного поликарбоната.
        • Инструмент держит форму в температурном диапазоне от - 60 до + 140 градусов и устойчив к воздействию солнечного света.
        • Удобная D-образная рукоятка обеспечивает эффективную работу с минимум усилий.

        Комплектация:

        1. Лопата.
        2. Упаковка.