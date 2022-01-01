Описание:

Преимущества:

Рабочая часть лопаты для снега выполнена из ударопрочного пластика - поликарбоната. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью и прочностью. Черенок изготовлен из алюминия, что придает ему прочность и легкость.

Лопата для уборки снега Brigadier 87038 выполнена из ударопрочного поликарбоната.

Инструмент держит форму в температурном диапазоне от - 60 до + 140 градусов и устойчив к воздействию солнечного света.

Удобная D-образная рукоятка обеспечивает эффективную работу с минимум усилий.

Комплектация: