Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Садовая совковая лопата 140 см Brigadier 87013 используется для сыпучих грузов, что существенно упрощает работу с песком, грунтом, щебнем. Рукоятка выполнена из тонированной березы. Для корпуса применяется сталь Mn65 с защитой от коррозии для длительного срока службы.