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Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм
Найти аналог
Совковые лопаты
    Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм
    Арт. X190396142182
    Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм

      Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142182

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовая совковая лопата 140 см Brigadier 87013 используется для сыпучих грузов, что существенно упрощает работу с песком, грунтом, щебнем. Рукоятка выполнена из тонированной березы. Для корпуса применяется сталь Mn65 с защитой от коррозии для длительного срока службы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы