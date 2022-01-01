Садовая совковая лопата Brigadier 87078 1400мм
Арт. X190396142182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1400
- Садовая совковая лопата 140 см Brigadier 87013 используется для сыпучих грузов, что существенно упрощает работу с песком, грунтом, щебнем. Рукоятка выполнена из тонированной березы. Для корпуса применяется сталь Mn65 с защитой от коррозии для длительного срока службы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы