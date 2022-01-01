Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"

Преимущества

Надежное крепление металлического черенка

Толщина титанового лезвия составляет 1.8 мм

Легкость

Титановая лопата Центроинструмент Ракета 1101-Ч - качественный, современный, удобный в использовании садовый инвентарь, предназначенный для подготовки почвы к посадке. Титановая лопата имеет пластиковую рукоятку для более комфортного пользования инвентарем.