Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
Арт. X19039614298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1210
- Титановая лопата Центроинструмент Ракета 1101-Ч - качественный, современный, удобный в использовании садовый инвентарь, предназначенный для подготовки почвы к посадке. Титановая лопата имеет пластиковую рукоятку для более комфортного пользования инвентарем.
Преимущества
- Надежное крепление металлического черенка
- Толщина титанового лезвия составляет 1.8 мм
- Легкость