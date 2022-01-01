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Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
    Арт. X19039614298
    Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
    Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
    Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
    Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
      Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
      Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
      Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"
      Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"

      Титановая лопата ЦИ 1101-Ч ЦИ "Ракета"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039614298

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Титановая лопата Центроинструмент Ракета 1101-Ч - качественный, современный, удобный в использовании садовый инвентарь, предназначенный для подготовки почвы к посадке. Титановая лопата имеет пластиковую рукоятку для более комфортного пользования инвентарем.

        Преимущества

        • Надежное крепление металлического черенка
        • Толщина титанового лезвия составляет 1.8 мм
        • Легкость