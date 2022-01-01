Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Ковш выполнен из морозостойкого композиционного пластика.

Ковш усилен высокими ребрами (10 мм) жесткости на ковше и глубокой тулейкой.

Рабочая кромка ковша защищена от износа и повреждений оцинкованной планкой, которая крепиться 5-тью клёпками.

Клёпки на планке ковша утоплены, что устраняет их стирание.

Прочный стальной черенок с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке обеспечит жесткое соединение ковша и черенка.

Усиленная ручка (толщиной стенки в 3,5 мм), обеспечит надёжный захват лопаты со снегом в руках.

Морозостойкость -28 °C.

Комплектация:

Ковш с планкой. Стальной черенок. V-образная ручка.

Снеговая лопата Цикл Стандарт "Крепыш" можно использовать как ледоруб для тонкого льда, планка ковша: оцинкованная, на клёпках, черенок: стальной с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке, сильная, толстостенная лопата.