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Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
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Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Арт. X19039614272
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
    Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка

      Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039614272

      Характеристики

      Производитель
      		Cicle
      Габариты, мм
      		440x315
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Ширина ковша, мм
      		440
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Снеговая лопата Цикл Стандарт "Крепыш" можно использовать как ледоруб для тонкого льда, планка ковша: оцинкованная, на клёпках, черенок: стальной с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке, сильная, толстостенная лопата.

        Особенности и Преимущества:

        • Ковш выполнен из морозостойкого композиционного пластика.
        • Ковш усилен высокими ребрами (10 мм) жесткости на ковше и глубокой тулейкой.
        • Рабочая кромка ковша защищена от износа и повреждений оцинкованной планкой, которая крепиться 5-тью клёпками.
        • Клёпки на планке ковша утоплены, что устраняет их стирание.
        • Прочный стальной черенок с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке обеспечит жесткое соединение ковша и черенка.
        • Усиленная ручка (толщиной стенки в 3,5 мм), обеспечит надёжный захват лопаты со снегом в руках.
        • Морозостойкость -28 °C.

        Комплектация:

        1. Ковш с планкой.
        2. Стальной черенок.
        3. V-образная ручка.
                     