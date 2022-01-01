Лопата снеговая Cicle Крепыш 440х315 мм, алюм. черенок и V-ручка
Арт. X19039614272
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|440x315
|
Материал рукоятки
|пластик
|
Ручка на черенке
|Да
|
Ширина ковша, мм
|440
Подробное описание товара:Снеговая лопата Цикл Стандарт "Крепыш" можно использовать как ледоруб для тонкого льда, планка ковша: оцинкованная, на клёпках, черенок: стальной с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке, сильная, толстостенная лопата.
Особенности и Преимущества:
- Ковш выполнен из морозостойкого композиционного пластика.
- Ковш усилен высокими ребрами (10 мм) жесткости на ковше и глубокой тулейкой.
- Рабочая кромка ковша защищена от износа и повреждений оцинкованной планкой, которая крепиться 5-тью клёпками.
- Клёпки на планке ковша утоплены, что устраняет их стирание.
- Прочный стальной черенок с втулкой в "тёплой" ПВХ-оплётке обеспечит жесткое соединение ковша и черенка.
- Усиленная ручка (толщиной стенки в 3,5 мм), обеспечит надёжный захват лопаты со снегом в руках.
- Морозостойкость -28 °C.
Комплектация:
- Ковш с планкой.
- Стальной черенок.
- V-образная ручка.