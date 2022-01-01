Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2

Преимущества

Универсальна и подойдет для различного рода работ

Острый клиновидный наконечник может использоваться для рубки мелких сучьев

Удобная рукоятка

Черенок из экологически чистого материала

Выполнена из рельсовой стали

Штыковая универсальная лопата с черенком и вильчатой ручкой AlexDiggermaer 22х120см ЛШУ проста и удобна в использовании. Универсальна и подойдет для различного рода работ: вскапывания земли, уборки снега, погрузки щебня и других строительных материалов, для очистки дорожек от ледяных наростов или даже рубки мелких сучьев. Удобная ручка обеспечивает надежный хват инструмента и сводит вероятность выскальзывания лопаты из ладони к минимуму. Станет хорошим помощником при строительстве или работе на даче и приусадебном участке.