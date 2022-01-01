Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
Арт. X190396142141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1450
- Штыковая универсальная лопата с черенком и вильчатой ручкой AlexDiggermaer 22х120см ЛШУ проста и удобна в использовании. Универсальна и подойдет для различного рода работ: вскапывания земли, уборки снега, погрузки щебня и других строительных материалов, для очистки дорожек от ледяных наростов или даже рубки мелких сучьев. Удобная ручка обеспечивает надежный хват инструмента и сводит вероятность выскальзывания лопаты из ладони к минимуму. Станет хорошим помощником при строительстве или работе на даче и приусадебном участке.
Преимущества
- Универсальна и подойдет для различного рода работ
- Острый клиновидный наконечник может использоваться для рубки мелких сучьев
- Удобная рукоятка
- Черенок из экологически чистого материала
- Выполнена из рельсовой стали