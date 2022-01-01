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Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
    Арт. X190396142141
    Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
    Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
      Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2
      Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2

      Лопата Diggermaer штыковая универсальная с черенком D1.2C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X190396142141

      Характеристики

      Производитель
      		Diggermaer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штыковая универсальная лопата с черенком и вильчатой ручкой AlexDiggermaer 22х120см ЛШУ  проста и удобна в использовании. Универсальна и подойдет для различного рода работ: вскапывания земли, уборки снега, погрузки щебня и других строительных материалов, для очистки дорожек от ледяных наростов или даже рубки мелких сучьев. Удобная ручка обеспечивает надежный хват инструмента и сводит вероятность выскальзывания лопаты из ладони к минимуму. Станет хорошим помощником при строительстве или работе на даче и приусадебном участке.

        Преимущества

        • Универсальна и подойдет для различного рода работ
        • Острый клиновидный наконечник может использоваться для рубки мелких сучьев
        • Удобная рукоятка
        • Черенок из экологически чистого материала
        • Выполнена из рельсовой стали