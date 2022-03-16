Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
5.0
2
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
    Арт. X190396142139
    5.0
    2
    Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
    Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
    Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
    Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
      Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
      Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
      Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
      Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P

      Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diggermaer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		740
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Защитная маска Siat PRO 650501 (сетка)
      1 020 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat PRO 650501 (сетка)
      Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева
      4 070 ₽
      5.0
      Фреза-культиватор для дополнительной установки на мотоблок Нева
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      420 ₽
      620 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      • -200 ₽
      Грабли Palisad 61738 (13 зубьев, без черенка)
      Нет в наличии
      4.5
      Грабли Palisad 61738 (13 зубьев, без черенка)
      Смотреть
      Штыковая лопата из нержавейки 10431
      Нет в наличии
      Штыковая лопата из нержавейки 10431
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата туристическая(авто) представляет собой уменьшенную копию универсальной штыковой лопаты. Название лопаты говорит само за себя, для чего она предназначена. Она компактно поместится в туристическом рюкзаке, мало весит, удобна в применении. Туристическая лопата будет вашим верным другом на зимних дорогах, легко помещаясь в багажнике любого автомобиля. Подойдет охотникам, рыболовам, а также в качестве предмета самообороны.

        Преимущества

        • Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской
        • Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой