Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P
Арт. X190396142139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|740
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- Лопата туристическая(авто) представляет собой уменьшенную копию универсальной штыковой лопаты. Название лопаты говорит само за себя, для чего она предназначена. Она компактно поместится в туристическом рюкзаке, мало весит, удобна в применении. Туристическая лопата будет вашим верным другом на зимних дорогах, легко помещаясь в багажнике любого автомобиля. Подойдет охотникам, рыболовам, а также в качестве предмета самообороны.
Преимущества
- Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской
- Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой