Лопата туристическая автомобильная с черенком и ручкой Diggermaer D1.9.1C3P

Преимущества

Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской

Лопата оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком и эргономичной легкой пластиковой ручкой

Лопата туристическая(авто) представляет собой уменьшенную копию универсальной штыковой лопаты. Название лопаты говорит само за себя, для чего она предназначена. Она компактно поместится в туристическом рюкзаке, мало весит, удобна в применении. Туристическая лопата будет вашим верным другом на зимних дорогах, легко помещаясь в багажнике любого автомобиля. Подойдет охотникам, рыболовам, а также в качестве предмета самообороны.