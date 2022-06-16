Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч.
Арт. О00000007842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600x300
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Материал рукоятки
|пластик
С этим товаром смотрят
- Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч. - отлично подходит для уборки рыхлого снега, предназначается для уборки снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр.
Преимущества
- Лопата для снега выполнена из морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости
- Кромка пластиковой лопаты защищена алюминиевой планкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы
- Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега
- Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать
- Удобная и надежная в работе