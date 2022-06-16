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Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч.
5.0
2
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч.
    Арт. О00000007842
    5.0
    2
    Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч.

      Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007842
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x300
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч. - отлично подходит для уборки рыхлого снега, предназначается для уборки снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр.

        Преимущества

        • Лопата для снега выполнена из морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости
        • Кромка пластиковой лопаты защищена алюминиевой планкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы
        • Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега
        • Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать 
        • Удобная и надежная в работе