Преимущества

Лопата для снега выполнена из морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости

Кромка пластиковой лопаты защищена алюминиевой планкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы

Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега

Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать

Удобная и надежная в работе

Лопата снеговая 600*300 мм с ал. пл., с дер. чер. и V-руч. - отлично подходит для уборки рыхлого снега, предназначается для уборки снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр.