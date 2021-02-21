Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
Арт. X190396142201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1400х410х410
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Материал рукоятки
|пластик
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- Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND с черенком 1243-Ч обладает совком из морозостойкого ударопрочного пластика, который на конце внешней рабочей части имеет алюминиевую окантовку. Черенок изготовлен из дерева высшего сорта и оснащен пластиковой рукояткой для удобства работы
Преимущества
- Выполнена из высококачественного морозоустойчивого и ударопрочного пластика
- Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты
- Поставляется в комплекте с деревянным черенком высшего сорта с пластиковой рукояткой
- Эргономичная пластиковая рукоятка
- Финское качество
- Удобная и надежная в работе