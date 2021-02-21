Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч

Преимущества

Выполнена из высококачественного морозоустойчивого и ударопрочного пластика

Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты

Поставляется в комплекте с деревянным черенком высшего сорта с пластиковой рукояткой

Эргономичная пластиковая рукоятка

Финское качество

Удобная и надежная в работе



Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND с черенком 1243-Ч обладает совком из морозостойкого ударопрочного пластика, который на конце внешней рабочей части имеет алюминиевую окантовку. Черенок изготовлен из дерева высшего сорта и оснащен пластиковой рукояткой для удобства работы