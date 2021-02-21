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Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
5.0
2
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
    Арт. X190396142201
    5.0
    2
    Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
    Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
    Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч

      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Finland
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1400х410х410
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND с черенком 1243-Ч обладает совком из морозостойкого ударопрочного пластика, который на конце внешней рабочей части имеет алюминиевую окантовку. Черенок изготовлен из дерева высшего сорта и оснащен пластиковой рукояткой для удобства работы

        Преимущества

        • Выполнена из высококачественного морозоустойчивого и ударопрочного пластика
        • Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты
        • Поставляется в комплекте с деревянным черенком высшего сорта с пластиковой рукояткой
        • Эргономичная пластиковая рукоятка 
        • Финское качество
        • Удобная и надежная в работе