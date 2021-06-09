Лопата штыковая сварная Finland 1470

Лопата штыковая прямоугольная FINLAND 1470 это практичный инструмент, который найдет свое применение в любой области. Сварная лопата имеет эргономичную конструкцию, обладает повышенной прочностью. Это свойство дает возможность использовать лопату как на даче для вскапывания грядок, так и на стройке для переноса сыпучих материалов. Лопата оснащена D-образной ручкой, которая позволяет работать с комфортом. Купить FINLAND 1470 можно с доставкой в любой город страны прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества штыковой лопаты Центроинструмент FINLAND 1470:

Цельнометаллический черенок;

Удобная D-образная рукоятка;

Многофункциональное применение;

3 года гарантии на сварной шов.

Комплектация: