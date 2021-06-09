Лопата штыковая сварная Finland 1470
Арт. X190396142195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1240
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Лопата штыковая прямоугольная FINLAND 1470 это практичный инструмент, который найдет свое применение в любой области. Сварная лопата имеет эргономичную конструкцию, обладает повышенной прочностью. Это свойство дает возможность использовать лопату как на даче для вскапывания грядок, так и на стройке для переноса сыпучих материалов. Лопата оснащена D-образной ручкой, которая позволяет работать с комфортом. Купить FINLAND 1470 можно с доставкой в любой город страны прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества штыковой лопаты Центроинструмент FINLAND 1470:
- Цельнометаллический черенок;
- Удобная D-образная рукоятка;
- Многофункциональное применение;
- 3 года гарантии на сварной шов.
Комплектация:
- Лопата;
- Упаковка.