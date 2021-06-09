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Лопата штыковая сварная Finland 1470
3.0
1
1 050 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая сварная Finland 1470
    Арт. X190396142195
    3.0
    1
    Лопата штыковая сварная Finland 1470
    Лопата штыковая сварная Finland 1470
      Лопата штыковая сварная Finland 1470
      Лопата штыковая сварная Finland 1470

      Лопата штыковая сварная Finland 1470

      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190396142195
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1240
      Все характеристики
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лопата штыковая прямоугольная FINLAND 1470 это практичный инструмент, который найдет свое применение в любой области. Сварная лопата имеет эргономичную конструкцию, обладает повышенной прочностью. Это свойство дает возможность использовать лопату как на даче для вскапывания грядок, так и на стройке для переноса сыпучих материалов. Лопата оснащена D-образной ручкой, которая позволяет работать с комфортом. Купить FINLAND 1470 можно с доставкой в любой город страны прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества штыковой лопаты Центроинструмент FINLAND 1470:

        • Цельнометаллический черенок;
        • Удобная D-образная рукоятка;
        • Многофункциональное применение;
        • 3 года гарантии на сварной шов.

        Комплектация:

        • Лопата;
        • Упаковка.