Лопата облегченная совковая Fiskars 132500

Преимущества

Алюминиевый черенок, покрытый пластиком

Черенок прочно прикреплён к лезвию

Облегчённая совковая лопата Fiskars 132500 - это необходимый садовый инструмент, который предназначен для перебрасывания песка, угля, удобрений, снега и т. д. (имеет плоскую конструкцию). Модель отличается своей лёгкостью и прочностью.