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Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
4.5
2
Найти аналог
Совковые лопаты
    Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
    Арт. X10193908262
    4.5
    2
    Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
    Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
      Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
      Лопата облегченная совковая Fiskars 132500

      Лопата облегченная совковая Fiskars 132500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193908262
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Облегчённая совковая лопата  Fiskars 132500 - это необходимый садовый инструмент, который предназначен для перебрасывания песка, угля, удобрений, снега и т. д. (имеет плоскую конструкцию). Модель отличается своей лёгкостью и прочностью.

        Преимущества

        • Алюминиевый черенок, покрытый пластиком
        • Черенок прочно прикреплён к лезвию