Лопата облегченная совковая Fiskars 132500
Арт. X10193908262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1240
- Облегчённая совковая лопата Fiskars 132500 - это необходимый садовый инструмент, который предназначен для перебрасывания песка, угля, удобрений, снега и т. д. (имеет плоскую конструкцию). Модель отличается своей лёгкостью и прочностью.
Преимущества
- Алюминиевый черенок, покрытый пластиком
- Черенок прочно прикреплён к лезвию