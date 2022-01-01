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Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622
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Совковые лопаты
    Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622
    Арт. X190396142129
    Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622

      Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142129

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		совковая
      Материал черенка
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Совковая лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622 представляет собой высококачественный инструмент с повышенным рабочим ресурсом, который полностью выполнен из облегченной и прочной стали. Лопата поможет быстро и эффективно справиться с необходимым объемом работ даже в стесненных условиях. Изделие имеет короткую ручку за счет чего с легкостью поместится в багажнике автомобиля.

        Преимущества

        • Высокое качество инструмента
        • Подходит для работы в стесненных условиях
        • Удобна при транспортировке в автомобиле
        • Износоустойчивость
        • Долгий срок службы