Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622
Арт. X190396142129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип лопаты
|совковая
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Материал черенка
|сталь
- Совковая лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622 представляет собой высококачественный инструмент с повышенным рабочим ресурсом, который полностью выполнен из облегченной и прочной стали. Лопата поможет быстро и эффективно справиться с необходимым объемом работ даже в стесненных условиях. Изделие имеет короткую ручку за счет чего с легкостью поместится в багажнике автомобиля.
Преимущества
- Высокое качество инструмента
- Подходит для работы в стесненных условиях
- Удобна при транспортировке в автомобиле
- Износоустойчивость
- Долгий срок службы