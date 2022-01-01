Совковая укороченная лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622

Преимущества

Высокое качество инструмента

Подходит для работы в стесненных условиях

Удобна при транспортировке в автомобиле

Износоустойчивость

Долгий срок службы

Совковая лопата Fiskars ЭргоМобайл 132622 представляет собой высококачественный инструмент с повышенным рабочим ресурсом, который полностью выполнен из облегченной и прочной стали. Лопата поможет быстро и эффективно справиться с необходимым объемом работ даже в стесненных условиях. Изделие имеет короткую ручку за счет чего с легкостью поместится в багажнике автомобиля.