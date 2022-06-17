Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м

Преимущества

Изготовлена из высококачественного металла

Имеет надежную конструкцию

Высокая износостойкость

Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности

Обрезиненная планка

Удобная и надежная в работе

Лопата-отвал Huter 71/3/53 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Подходит для всех машин с кронштейном диаметром 28-30 мм. Возможна регулировка угла отвала.