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Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м
5.0
2
Найти аналог
Отвалы для уборки снега
    Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м
    Арт. О00000013523
    5.0
    2
    Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м

      Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013523
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата-отвал Huter 71/3/53 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора.  Подходит для всех машин с кронштейном диаметром 28-30 мм. Возможна регулировка угла отвала. 

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного металла
        • Имеет надежную конструкцию
        • Высокая износостойкость 
        • Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности
        • Обрезиненная планка
        • Удобная и надежная в работе