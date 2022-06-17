Лопата-отвал Huter 71/3/53, 1 м
Арт. О00000013523
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|отвал
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Количество предметов, шт
|1
- Лопата-отвал Huter 71/3/53 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Подходит для всех машин с кронштейном диаметром 28-30 мм. Возможна регулировка угла отвала.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественного металла
- Имеет надежную конструкцию
- Высокая износостойкость
- Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности
- Обрезиненная планка
- Удобная и надежная в работе