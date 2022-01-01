Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P

Преимущества

Удобство использования

Высококачественный черенок отшлифован и покрыт лаком для безопасной работы

Три ребра жесткости

Уступ для ноги

Выполнена из рельсовой стали

Штыковая прямоугольная лопата с черенком и ручкой AlexDiggermaer ЛШПЧ1р предназначена для использования на приусадебном участке, на строительной площадке. Рабочая часть сделана из рельсовой стали, закалена и покрыта защитной краской, что гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Верхний край полотна отогнут для того, чтобы обеспечить упор для ноги в процессе копания грунта.