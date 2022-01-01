Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
Арт. X190396142140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1360
- Штыковая прямоугольная лопата с черенком и ручкой AlexDiggermaer ЛШПЧ1р предназначена для использования на приусадебном участке, на строительной площадке. Рабочая часть сделана из рельсовой стали, закалена и покрыта защитной краской, что гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Верхний край полотна отогнут для того, чтобы обеспечить упор для ноги в процессе копания грунта.
Преимущества
- Удобство использования
- Высококачественный черенок отшлифован и покрыт лаком для безопасной работы
- Три ребра жесткости
- Уступ для ноги
- Выполнена из рельсовой стали