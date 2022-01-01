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Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
    Арт. X190396142140
    Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
    Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
    Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
    Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
      Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
      Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
      Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P
      Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P

      Лопата прямоугольная штыковая Diggermaer с черенком и ручкой D1.8C1P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X190396142140

      Характеристики

      Производитель
      		Diggermaer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штыковая прямоугольная лопата с черенком и ручкой AlexDiggermaer ЛШПЧ1р предназначена для использования на приусадебном участке, на строительной площадке. Рабочая часть сделана из рельсовой стали, закалена и покрыта защитной краской, что гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Верхний край полотна отогнут для того, чтобы обеспечить упор для ноги в процессе копания грунта.

        Преимущества

        • Удобство использования
        • Высококачественный черенок отшлифован и покрыт лаком для безопасной работы
        • Три ребра жесткости
        • Уступ для ноги
        • Выполнена из рельсовой стали