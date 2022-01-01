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Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
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Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
    Арт. X19039614278
    Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
    Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
    Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
      Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
      Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
      Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч

      Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039614278

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Габариты, мм
      		490x380
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Ширина ковша, мм
      		490
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Снеговая лопата Сахара 0364-Ч выполнена из высококачественного морозоустойчивого и ударопрочного пластика, предназначена для уборки снега.

        Преимущества:

        • Качественный деревянный черенок не выскользнет из рук при эксплуатации.
        • Алюминиевое покрытие по внешнему рабочему канту ковша защитит от повреждений и износа пластика.