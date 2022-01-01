Лопата снеговая с черным черенком САХАРА 0364-Ч
Арт. X19039614278
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|490x380
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
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Ширина ковша, мм
|490
Описание:
Снеговая лопата Сахара 0364-Ч выполнена из высококачественного морозоустойчивого и ударопрочного пластика, предназначена для уборки снега.
Преимущества:
- Качественный деревянный черенок не выскользнет из рук при эксплуатации.
- Алюминиевое покрытие по внешнему рабочему канту ковша защитит от повреждений и износа пластика.