Преимущества

Ковш изготовлен из прочного и морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости



Лопата подходит под черенок диаметром 32 мм

Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега

Передняя кромка рабочей поверхности усилена оцинкованной окантовкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы изделия



Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать

Удобная и надежная в работе



Лопата "Тульская" с оц.планкой, d-32 б/ч применяется для уборки свежевыпавшего снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр