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Лопата "Тульская" с оц. планкой, d-32, б/ч
4.5
2
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата "Тульская" с оц. планкой, d-32, б/ч
    Арт. Ю00000028044
    4.5
    2
    Лопата "Тульская" с оц. планкой, d-32, б/ч

      Лопата "Тульская" с оц. планкой, d-32, б/ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000028044
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420 х 425
      Ширина ковша, мм
      		420
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата "Тульская" с оц.планкой, d-32 б/ч применяется для уборки свежевыпавшего снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр

        Преимущества

        • Ковш изготовлен из прочного и морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости
        • Лопата подходит под черенок диаметром 32 мм 
        • Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега
        • Передняя кромка рабочей поверхности усилена оцинкованной окантовкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы изделия
        • Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать 
        • Удобная и надежная в работе