Лопата "Тульская" с оц. планкой, d-32, б/ч
Арт. Ю00000028044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420 х 425
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Ширина ковша, мм
|420
- Лопата "Тульская" с оц.планкой, d-32 б/ч применяется для уборки свежевыпавшего снега во дворах, на частных территориях, в гаражном секторе и пр
Преимущества
- Ковш изготовлен из прочного и морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости
- Лопата подходит под черенок диаметром 32 мм
- Имеет удобную в работе ковшеобразную форму, позволяющую захватывать большие объемы снега
- Передняя кромка рабочей поверхности усилена оцинкованной окантовкой для предотвращения от трещин и сколов и повышения срока службы изделия
- Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать
- Удобная и надежная в работе
- Ковш изготовлен из прочного и морозостойкого пластика и дополнительно усилен при помощи ребер жесткости