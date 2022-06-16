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Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1
5.0
2
Найти аналог
Отвалы для уборки снега
    Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1
    Арт. О00000009171
    5.0
    2
    Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1

      Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата отвал для мотоблока ЛМБО.30.340.1000 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Возможна регулировка угла отвала. Навесная лопата-отвал адаптирована для всех мотоблоков и отечественного и импортного производства, имеющих передний кронштейн d=30 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость 
        • Для мотоблока Нева, Ока, Каскад
        • Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности
        • Обрезиненная планка