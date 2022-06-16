Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1
Арт. О00000009171
Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1
Арт. О00000009171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|отвал
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Количество предметов, шт
|1
- Лопата отвал для мотоблока ЛМБО.30.340.1000 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Возможна регулировка угла отвала. Навесная лопата-отвал адаптирована для всех мотоблоков и отечественного и импортного производства, имеющих передний кронштейн d=30 мм.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Для мотоблока Нева, Ока, Каскад
- Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности
- Обрезиненная планка