Лопата/отвал обрезиненный нож со сцепкой для мотоблока МБ Форза, Ока, Каскад, Нева Forza ЛОМБ 30.340.1000.1

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Для мотоблока Нева, Ока, Каскад

Лопата существенно упрощает процесс уборки чего-либо за счёт большой рабочей поверхности

Обрезиненная планка

Лопата отвал для мотоблока ЛМБО.30.340.1000 используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек и площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Возможна регулировка угла отвала. Навесная лопата-отвал адаптирована для всех мотоблоков и отечественного и импортного производства, имеющих передний кронштейн d=30 мм.