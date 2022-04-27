Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508

Описание товара:

Преимущества:

Рабочее давление 6 бар хватает для большинства работ;

Использование набора обеспечивает дополнительную защиту пневмооборудования от поломок;

Влагоотделитель комплектуется клапаном для сбора конденсата;

Разъём - 1/4".

Профессиональный инструмент для работ в автосервисах, шиномонтажах и СТО. Применяется для смазки рабочего инструмента в пневмосистемах. Смазчик осуществляет контролируемую подачу масла в воздушную магистраль. Используется с пневмоинструментом, требующим непрерывную смазку в процессе работы (пневмогайковерты, пневмозаклепочники и т.д)