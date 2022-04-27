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Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508
4.5
2
1 840 ₽
Для прочей техники
    Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508
    Арт. X10991027
    4.5
    2
    Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508

      Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508

      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10991027
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Габариты, мм
      		240x79x102
      Количество, шт
      		1
      Материал
      		поликарбонат
      Макс. давление, бар
      		10
      Все характеристики
      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Профессиональный инструмент для работ в автосервисах, шиномонтажах и СТО. Применяется для смазки рабочего инструмента в пневмосистемах. Смазчик осуществляет контролируемую подачу масла в воздушную магистраль. Используется с пневмоинструментом, требующим непрерывную смазку в процессе работы (пневмогайковерты, пневмозаклепочники и т.д)

        Преимущества:

        • Рабочее давление 6 бар хватает для большинства работ;
        • Использование набора обеспечивает дополнительную защиту пневмооборудования от поломок;
        • Влагоотделитель комплектуется клапаном для сбора конденсата;
        • Разъём - 1/4".