Смазчик Kraftool INDUSTRIE QUALITAT 6508
Арт. X10991027
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|240x79x102
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Количество, шт
|1
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Материал
|поликарбонат
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Макс. давление, бар
|10
Описание товара:Профессиональный инструмент для работ в автосервисах, шиномонтажах и СТО. Применяется для смазки рабочего инструмента в пневмосистемах. Смазчик осуществляет контролируемую подачу масла в воздушную магистраль. Используется с пневмоинструментом, требующим непрерывную смазку в процессе работы (пневмогайковерты, пневмозаклепочники и т.д)
Преимущества:
- Рабочее давление 6 бар хватает для большинства работ;
- Использование набора обеспечивает дополнительную защиту пневмооборудования от поломок;
- Влагоотделитель комплектуется клапаном для сбора конденсата;
- Разъём - 1/4".