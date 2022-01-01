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Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662
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Манжета для унитаза
    Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662
    Арт. X1691275857
    Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662

      Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275857

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Цвет
      		черный
      Присоединительный диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уплотнительное кольцо 3424662 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срок.
        Диаметр 1/2"

        Преимущества

        • Надежное
        • Прочное