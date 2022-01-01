Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662
Арт. X1691275857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Цвет
|черный
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Присоединительный диаметр, дюйм
|1/2
- Уплотнительное кольцо 3424662 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срок.
Диаметр 1/2"
Преимущества
- Надежное
- Прочное