Уплотнение-кольцо Luxor 509 1/2" 3424662

Преимущества

Надежное

Прочное

Уплотнительное кольцо 3424662 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срок.Диаметр 1/2"