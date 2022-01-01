Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693

Преимущества

Надежное

Практичное

Уплотнительное кольцо 3424693 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срокДиаметр 3/4"