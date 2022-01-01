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Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693
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Манжета для унитаза
    Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693
    Арт. X1691275858
    Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693

      Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275858

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Цвет
      		черный
      Присоединительный диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уплотнительное кольцо 3424693 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срок
        Диаметр 3/4"

        Преимущества

        • Надежное
        • Практичное