Уплотнение-кольцо Luxor 509 3/4" 3424693
Арт. X1691275858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Цвет
|черный
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Присоединительный диаметр, дюйм
|3/4
- Уплотнительное кольцо 3424693 Luxor имеет круглую форму и используется совместно с соединителем "американка" при установке систем отопления. Кольцо служит для надежной герметизации соединений. Приспособление отличается высокой прочностью и прослужит долгий срок
Диаметр 3/4"
Преимущества
- Надежное
- Практичное