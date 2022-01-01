Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 1/2", 11062100

Термооборудование LUXOR выполнено из качественных и экологичных материалов, надежно выполняет необходимые функции, просто монтируется и имеет отличные гидродинамические характеристики. Серия Easy DS 122 - угловые клапаны для стальных труб.
Преимущества
- Компактные размеры при тех же характеристиках, что и в серии Tekna.
- Фиксированный шток.
- Двойное уплотнение: по месту закрывания затвора и снаружи.
- Латунный корпус с низким содержанием свинца и никелевым покрытием.
- Маховичок из ABS-пластика.
- Простота и надежность исполнения.