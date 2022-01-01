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Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 1/2", 11062100
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Обратные клапаны
    Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 1/2", 11062100
    Арт. X1691275825

      Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 1/2", 11062100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275825

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термооборудование LUXOR выполнено из качественных и экологичных материалов, надежно выполняет необходимые функции, просто монтируется и имеет отличные гидродинамические характеристики. Серия Easy DS 122 - угловые клапаны для стальных труб.

        Преимущества

        • Компактные размеры при тех же характеристиках, что и в серии Tekna.
        • Фиксированный шток.
        • Двойное уплотнение: по месту закрывания затвора и снаружи.
        • Латунный корпус с низким содержанием свинца и никелевым покрытием.
        • Маховичок из ABS-пластика.
        • Простота и надежность исполнения.