Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 3/4", 11062700

Регулирующий клапан углового типа 11062700 Luxor серии Easy используется при монтаже радиаторов с трубами из стали. Приспособление имеет несколько функций: выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении. Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации. Эстетически-привлекательный вид клапана позволяет устанавливать его в любом помещении.