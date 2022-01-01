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Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 3/4", 11062700
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Обратные клапаны
    Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 3/4", 11062700
    Арт. X1691275826

      Клапан регулировочный угловой для стальных труб Luxor DS 122, 3/4", 11062700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275826

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулирующий клапан углового типа 11062700 Luxor серии Easy используется при монтаже радиаторов с трубами из стали. Приспособление имеет несколько функций: выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении. Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации. Эстетически-привлекательный вид клапана позволяет устанавливать его в любом помещении.