Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015

Описание товара:

Luxor TR - это компрессионные фитинги с мягким уплотнением в комплекте с обжимным кольцом из EPDM для медных труб.

Преимущества и особенности:

Мягкое уплотнение;

Резьба 24х19 мм;

Никелевое покрытие;

Накидные гайки, ниппели под прокладки выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 617 N;

Зажимные кольца, шайбы и манжеты выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 614 N;

Уплотнительные прокладки выполнены из EPDM пероксидной полимеризации;

Плоские изоляционные прокладки выполнены из полиэтилена.

Комплектация: