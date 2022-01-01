Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015
Арт. X1691275854
Характеристики
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Производитель
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
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Материал
|латунь
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Подходит для горячей воды
|Да
Описание товара:
Luxor TR - это компрессионные фитинги с мягким уплотнением в комплекте с обжимным кольцом из EPDM для медных труб.
Преимущества и особенности:
- Мягкое уплотнение;
- Резьба 24х19 мм;
- Никелевое покрытие;
- Накидные гайки, ниппели под прокладки выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 617 N;
- Зажимные кольца, шайбы и манжеты выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 614 N;
- Уплотнительные прокладки выполнены из EPDM пероксидной полимеризации;
- Плоские изоляционные прокладки выполнены из полиэтилена.
Комплектация:
- Набор для соединения медных труб LUXOR TR 91 15 мм (резьба 24x19).