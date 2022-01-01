Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015
Найти аналог
Фитинги для металлопластиковых труб
    Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015
    Арт. X1691275854
    Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015

      Соединение д/медных труб Luxor TR 91, 15мм 67760015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275854

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Материал
      		латунь
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Luxor TR - это компрессионные фитинги с мягким уплотнением в комплекте с обжимным кольцом из EPDM для медных труб.

        Преимущества и особенности:

        • Мягкое уплотнение;
        • Резьба 24х19 мм;
        • Никелевое покрытие;
        • Накидные гайки, ниппели под прокладки выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 617 N;
        • Зажимные кольца, шайбы и манжеты выполнены из латуни с низким содержанием свинца CW 614 N;
        • Уплотнительные прокладки выполнены из EPDM пероксидной полимеризации;
        • Плоские изоляционные прокладки выполнены из полиэтилена.

        Комплектация:

        • Набор для соединения медных труб LUXOR TR 91 15 мм (резьба 24x19).