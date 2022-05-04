Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм

Преимущества

Изготовлен из стального листа, окрашенного порошковой краской

Магнитные защелки

Ширина посадочного места - 300 мм

Высота посадочного месте - 400 мм

Простой уход

Эстетичный внешний вид

Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).