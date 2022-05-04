Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм
Арт. X6991454163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|350x450x35
- Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).
Преимущества
- Изготовлен из стального листа, окрашенного порошковой краской
- Магнитные защелки
- Ширина посадочного места - 300 мм
- Высота посадочного месте - 400 мм
- Простой уход
- Эстетичный внешний вид