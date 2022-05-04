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Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм
5.0
2
420 ₽
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм
    Арт. X6991454163
    5.0
    2
    Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм

      Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ, 300x400 мм

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Планета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		350x450x35
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ревизионный лючок Планета 3040ЛМШБ устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).

        Преимущества

        • Изготовлен из стального листа, окрашенного порошковой краской
        • Магнитные защелки
        • Ширина посадочного места - 300 мм
        • Высота посадочного месте - 400 мм
        • Простой уход
        • Эстетичный внешний вид