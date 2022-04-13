Ревизионный люк Планета 3050ЛП, 529x316 мм
Арт. X6991454152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|316x529
- Ревизионный люк Планета 3050ЛП устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).
Преимущества
- Открывается и закрывается легким нажатием
- Возможно использование во влажных помещениях
- Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
- Простой уход
- Эстетичный внешний вид
- Изготовлен из высококачественного ABS-пластика