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Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм
4.5
2
134 ₽
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм
    Арт. X6991454127
    4.5
    2
    Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм
    Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм
      Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм
      Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм

      Ревизионный люк Эра Л1520, 168x218 мм

      134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. X6991454127
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.13
      Все характеристики
      134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ревизионный люк Эра Л1520 для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке.

        Преимущества

        • Открывается и закрывается легким нажатием
        • Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Простой уход
        • Изготовлен из высококачественного ABS-пластика