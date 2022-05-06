Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
Арт. X6991454126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.09
- Ревизионный люк Эра Л1515 для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке.
Преимущества
- Открывается и закрывается легким нажатием
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
- Возможно использование во влажных помещениях
- Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
- Простой уход
- Изготовлен из высококачественного ABS-пластика