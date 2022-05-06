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Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
5.0
2
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Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
    Арт. X6991454126
    5.0
    2
    Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
    Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
      Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм
      Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм

      Ревизионный люк Эра Л1515, 168x168 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.09
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ревизионный люк Эра Л1515 для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке.

        Преимущества

        • Открывается и закрывается легким нажатием
        • Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Простой уход
        • Изготовлен из высококачественного ABS-пластика