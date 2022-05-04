Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм

Преимущества

Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания

Возможно использование во влажных помещениях

Простой уход

Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея

Изготовлен из стали с покрытием полимерной эмалью

Ревизионный люк Эра ЛТ1520М для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене. Открывается и закрывается легким нажатием.