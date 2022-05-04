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Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
5.0
2
276 ₽
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
    Арт. X6991454122
    5.0
    2
    Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
    Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
    Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм
      Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм

      Ревизионный люк Эра ЛТ1520М, 210x260 мм

      276 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.51
      Все характеристики
      276 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ревизионный люк Эра ЛТ1520М для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене. Открывается и закрывается легким нажатием.

        Преимущества

        • Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Простой уход
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Изготовлен из стали с покрытием полимерной эмалью