Ревизионный люк Эра Л2025, 268x218 мм

Преимущества

Открывается и закрывается легким нажатием

Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания

Возможно использование во влажных помещениях

Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея

Простой уход

Изготовлен из высококачественного ABS-пластика

Ревизионный люк Эра Л2025 для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке.