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Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм
5.0
1
250 ₽
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм
    Арт. X6991454130
    5.0
    1
    Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм
    Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм
      Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм
      Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм

      Ревизионный люк Эра Л2030, 218x318 мм

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.21
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ревизионный люк Эра Л2030 для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Предназначен для установки в стене или потолке.

        Преимущества

        • Открывается и закрывается легким нажатием
        • Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Простой уход
        • Изготовлен из высококачественного ABS-пластика